Quantità… da non dire nei cruciverba: la soluzione è Mucchio

Home / Soluzioni Cruciverba / Quantità… da non dire

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quantità… da non dire' è 'Mucchio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUCCHIO

Curiosità e Significato di Mucchio

Hai risolto il cruciverba con Mucchio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Mucchio.

Perché la soluzione è Mucchio? Il termine mucchio indica un ammasso di cose accumulate in modo disordinato, come un insieme di oggetti o materiali. È spesso usato per descrivere pile di neve, di foglie o di oggetti vari, suggerendo un raggruppamento spontaneo e informe. Quindi, quando si parla di quantità… da non dire, si fa riferimento a un grande mucchio di cose che è meglio non nominare o affrontare direttamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Era selvaggio in un film westernFilm di Sam PeckinpahLa quantità di cibo che regge il cameriereCurano il bel direUn modo di dire ora

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mucchio

Stai cercando la risposta alla definizione "Quantità… da non dire"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

U Udine

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A G A S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GASSA" GASSA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.