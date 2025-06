Puri, schietti nei cruciverba: la soluzione è Pretti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Puri, schietti' è 'Pretti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRETTI

Curiosità e Significato di Pretti

Hai risolto il cruciverba con Pretti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Pretti.

Perché la soluzione è Pretti? Pretti è un termine colloquiale usato in alcune zone d'Italia per descrivere persone gentili, educate e di buon carattere. Deriva da un modo affettuoso di riferirsi a chi ha un comportamento positivo e una presenza piacevole. In sostanza, indica individui che trasmettono cordialità e simpatia, rendendo l’ambiente più accogliente e sereno. È un modo colorito per elogiare chi si distingue per bontà e cortesia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Schietti veritieriEssere troppo schietti: non avere peli sullaPuri immacolati

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pretti

La definizione "Puri, schietti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R D R A A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ADORARE" ADORARE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.