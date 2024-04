La Soluzione ♚ Schietti veritieri La definizione e la soluzione di 7 lettere: Schietti veritieri. SINCERI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Schietti veritieri: Sincero è un singolo del cantautore italiano Bugo e di Morgan, pubblicato il 5 febbraio 2020 come primo estratto dal nono album in studio Cristian Bugatti.Il brano ha visto la partecipazione di Morgan, con il quale Bugo lo ha presentato al Festival di Sanremo 2020, segnando per Bugo la sua prima partecipazione alla kermesse musicale. Altre Definizioni con sinceri; schietti; veritieri; Un successo di Arisa la cantante; Induce a non dir mai bugie; Essere troppo schietti: non avere peli sulla; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Schietti veritieri

SINCERI

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Schietti veritieri' è.