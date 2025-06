Può avere il rubinetto nei cruciverba: la soluzione è Tubo

Home / Soluzioni Cruciverba / Può avere il rubinetto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può avere il rubinetto' è 'Tubo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUBO

Curiosità e Significato di Tubo

La soluzione Tubo di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tubo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tubo? Il termine tubo indica un elemento cilindrico, spesso di plastica o metallo, utilizzato per convogliare liquidi o gas. È presente in molte installazioni domestiche e industriali, come i rubinetti o gli impianti idraulici. La sua funzione principale è trasportare fluidi da un punto all’altro, rendendo possibile l’erogazione dell’acqua o il funzionamento di apparecchiature. In breve, senza il tubo, molte cose non funzionerebbero.

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tubo

Non riesci a risolvere la definizione "Può avere il rubinetto"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

U Udine

B Bologna

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L V T A R I O L I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VELLEITARIO" VELLEITARIO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.