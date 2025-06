Prossimi, contigui nei cruciverba: la soluzione è Adiacenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prossimi, contigui' è 'Adiacenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADIACENTI

Curiosità e Significato di Adiacenti

La parola Adiacenti è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Adiacenti.

Perché la soluzione è Adiacenti? Prossimi, contigui si riferisce a cose che sono vicine o attaccate tra loro. La parola adiacenti descrive elementi che si trovano uno accanto all’altro, senza interruzioni. È un termine molto usato in geografia, matematica e anche nel linguaggio quotidiano per indicare oggetti o punti vicini. In sostanza, indica una stretta prossimità, perfetta per descrivere situazioni di contiguità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Contigui.. come angoliSono prossimi al sacerdozioI concittadini più prossimiProssimi di là da venire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Adiacenti

Hai davanti la definizione "Prossimi, contigui" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

D Domodossola

I Imola

A Ancona

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A L C L A O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRACOLLA" TRACOLLA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.