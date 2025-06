Contigui.. come angoli nei cruciverba: la soluzione è Adiacenti

Home / Soluzioni Cruciverba / Contigui.. come angoli

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Contigui.. come angoli' è 'Adiacenti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ADIACENTI

Curiosità e Significato di Adiacenti

La soluzione Adiacenti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Adiacenti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Adiacenti? Adiacenti si riferisce a cose che si trovano uno accanto all’altro, condividendo un angolo o un confine comune. È un termine spesso usato in geometria, cartografia o anche nella vita quotidiana per indicare elementi vicini e collegati tra loro. Comprendere il concetto di adiacenza aiuta a visualizzare come oggetti o luoghi si relazionano nello spazio. È una parola che descrive perfettamente la vicinanza e il contatto tra due elementi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tipo di angoli la cuí somma dà 90Asticciola per misurare gli angoliIl poligono con il minor numero d angoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Adiacenti

Hai trovato la definizione "Contigui.. come angoli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

D Domodossola

I Imola

A Ancona

C Como

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R P O S O E S N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESPONSO" RESPONSO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.