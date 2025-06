Opposizione ad un istanza legale della parte avversa nei cruciverba: la soluzione è Controricorso

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Opposizione ad un istanza legale della parte avversa' è 'Controricorso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONTRORICORSO

Curiosità e Significato di Controricorso

Hai risolto il cruciverba con Controricorso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Controricorso.

Perché la soluzione è Controricorso? Il controricorso è un atto che permette a chi ha ricevuto un ricorso legale di contestarlo e difendersi, presentando le proprie argomentazioni davanti al giudice. È uno strumento fondamentale nel procedimento civile per opporsi alle pretese dell’altra parte, garantendo il diritto di difesa. In sostanza, rappresenta l’arma con cui si risponde all’istanza avversa, preservando i propri interessi in sede giudiziaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un azione in cassazioneSi oppone all istanza di chi si appellaLa valutazione dei danni fatta dalla parte avversaDivise distribuendo ad ognuno la propria parteL opposizione ad ogni innovazione culturale

Come si scrive la soluzione Controricorso

Hai trovato la definizione "Opposizione ad un istanza legale della parte avversa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

O Otranto

