IGNORATO

Curiosità e Significato di Ignorato

Perché la soluzione è Ignorato? Non considerato si traduce con ignorato, ovvero qualcosa o qualcuno che viene deliberatamente trascurato o non preso in considerazione. È come se si decidesse di non prestare attenzione a un dettaglio o a una persona, lasciandolo fuori dai propri pensieri o dalle proprie azioni. In sostanza, significa semplicemente che si sceglie di non dare peso o importanza a qualcosa.

Come si scrive la soluzione Ignorato

La definizione "Non considerato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

