Miniere all aperto nei cruciverba: la soluzione è Cave

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Miniere all aperto' è 'Cave'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVE

Curiosità e Significato di Cave

La soluzione Cave di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cave per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cave? Le miniere all'aperto, note anche come cave, sono grandi escavazioni nel terreno create per estrarre minerali e rocce senza dover scavare sottoterra. Sono visibili in superficie e spesso assumono forme spettacolari, testimonianza dell’attività di estrazione nel passato o presente. Questi siti rappresentano un patrimonio naturale e industriale, raccontando storie di lavoratori e risorse sfruttate nel corso del tempo.

Come si scrive la soluzione Cave

Se ti sei imbattuto nella definizione "Miniere all aperto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

V Venezia

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z L B I I A R D I I O A C A E A C T Mostra soluzione



