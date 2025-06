Malattia... allo stadio nei cruciverba: la soluzione è Tifo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Malattia... allo stadio' è 'Tifo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIFO

Curiosità e Significato di Tifo

Hai risolto il cruciverba con Tifo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Tifo.

Perché la soluzione è Tifo? Il termine tifo si riferisce a una forte passione e fede per una squadra sportiva, spesso manifestata con entusiasmo durante le partite. Può anche indicare una risposta immunitaria del corpo, come nel caso di malattie infiammatorie. In ambito sportivo, fare tifo significa sostenere il proprio team con entusiasmo, creando un'atmosfera di solidarietà e passione. È un modo di vivere il calcio con il cuore.

Come si scrive la soluzione Tifo

Se "Malattia... allo stadio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

I Imola

F Firenze

O Otranto

