La regione con Merano nei cruciverba: la soluzione è Trentino Alto Adige

Home / Soluzioni Cruciverba / La regione con Merano

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'La regione con Merano' è 'Trentino Alto Adige'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRENTINO ALTO ADIGE

Curiosità e Significato di Trentino Alto Adige

Non fermarti alla soluzione! Conosci Trentino Alto Adige più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Trentino Alto Adige.

Perché la soluzione è Trentino Alto Adige? Trentino Alto Adige è una regione del Nord Italia, famosa per le sue montagne spettacolari, paesaggi alpini e città ricche di storia e cultura. Questa zona comprende due province autonome, Trento e Bolzano, ed è nota per le sue tradizioni, enogastronomia e natura incontaminata. La regione rappresenta un incantevole mix di Italia e Austria, ideale per chi cerca relax e avventure in montagna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Regione dell Austria meridionaleLa regione più orientale d ItaliaRegione dell Arabia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Trentino Alto Adige

La definizione "La regione con Merano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

A Ancona

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O G R I N L A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SINGOLARI" SINGOLARI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.