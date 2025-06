La conduttura per l oro nero nei cruciverba: la soluzione è Oleodotto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La conduttura per l oro nero' è 'Oleodotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLEODOTTO

Curiosità e Significato di Oleodotto

Approfondisci la parola di 9 lettere Oleodotto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Oleodotto? L'oleodotto è un grande tubo che trasporta il petrolio, detto anche oro nero, dalle raffinerie ai punti vendita o alle raffinerie di distribuzione. È fondamentale per la distribuzione di questo combustibile, consentendo di spostare grandi quantità di petrolio in modo efficiente e sicuro. Un'infrastruttura chiave nell'industria energetica, che permette di portare energia ovunque serva.

Come si scrive la soluzione Oleodotto

Stai cercando la risposta alla definizione "La conduttura per l oro nero"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

L Livorno

E Empoli

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

