MECCA

Curiosità e Significato di Mecca

Perché la soluzione è Mecca? Mecca è la città sacra dell'Islam, situata in Arabia Saudita, famosa per ospitare la Kaaba, il luogo più venerato dai musulmani. È il centro spirituale e di pellegrinaggio, simbolo di unità e fede. Ogni anno milioni di musulmani vi si recano per il Hajj, uno dei pilastri fondamentali della religione. Conosciuta come la culla della spiritualità musulmana, rappresenta un punto di riferimento globale.

Come si scrive la soluzione Mecca

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città con la Kaaba", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

