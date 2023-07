Permette di farsi rappresentare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di farsi rappresentare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROCURA

Significato/Curiosità : Permette di farsi rappresentare

La "procura" è un documento legale che permette a una persona di farsi rappresentare da un'altra in determinate questioni o affari. Con la procura, una persona (conosciuta come mandante o delegante) conferisce il potere a un'altra persona (conosciuta come procuratore o delegato) di agire in suo nome. Questa delega può riguardare questioni finanziarie, legali, amministrative o personali. La procura fornisce al procuratore l'autorità legale di prendere decisioni, firmare documenti o intraprendere azioni a nome del mandante. È un mezzo legale che semplifica le procedure e permette al mandante di essere rappresentato in situazioni in cui non può agire personalmente. La procura è un importante strumento per la gestione degli affari e delle questioni legali, garantendo un adeguato supporto e rappresentanza legale.

