I sostegni delle vele nei cruciverba: la soluzione è Pennoni

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I sostegni delle vele' è 'Pennoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENNONI

Curiosità e Significato di Pennoni

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pennoni più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pennoni.

Perché la soluzione è Pennoni? I pennoni sono i lunghi aste verticali che sostengono le vele di una barca, fondamentali per la stabilità e la manovrabilità della imbarcazione. Posizionati lungo il ponte o sulla fiancata, assicurano alle vele una posizione ottimale per catturare il vento e permettere la navigazione. Sono elementi essenziali per chi ama il mare e la navigazione a vela.

Come si scrive la soluzione Pennoni

Hai davanti la definizione "I sostegni delle vele" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

N Napoli

N Napoli

O Otranto

N Napoli

I Imola

