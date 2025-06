Gira intorno alla casa nei cruciverba: la soluzione è Cornicione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Gira intorno alla casa' è 'Cornicione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORNICIONE

Curiosità e Significato di Cornicione

La parola Cornicione è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cornicione.

Perché la soluzione è Cornicione? Il termine cornicione si riferisce alla modanatura che corre lungo il tetto di un edificio, proteggendo le pareti dagli agenti atmosferici e conferendo un tocco decorativo. La parola deriva dall'italiano antico e richiama l'idea di un elemento che gira intorno alla casa, creando un confine tra la struttura e l'ambiente esterno. È un dettaglio architettonico che arricchisce l'edificio con stile e funzionalità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gira attorno all edificioUn fregio sotto il tettoIl più alto ornamento della facciataLe gira tutto intorno in una canzone di BattiatoIl Fossati che lanciò La musica che gira intornoIl perno intorno a cui gira la Terra

Come si scrive la soluzione Cornicione

Hai trovato la definizione "Gira intorno alla casa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

R Roma

N Napoli

I Imola

C Como

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

