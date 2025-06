Film del 2009 girato in 3d da James Cameron nei cruciverba: la soluzione è Avatar

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Film del 2009 girato in 3d da James Cameron' è 'Avatar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVATAR

Curiosità e Significato di Avatar

Approfondisci la parola di 6 lettere Avatar: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Avatar? Avatar è un film del 2009 diretto da James Cameron, famoso per aver rivoluzionato il cinema grazie alla tecnologia 3D. Il termine deriva dal termine latino avatar, che significa manifestazione o incarnazione. Nel contesto digitale e culturale, indica una rappresentazione virtuale di qualcuno online o un’immagine che ci rappresenta nel mondo digitale. È diventato simbolo di innovazione e immersione nel mondo fantastico.

Come si scrive la soluzione Avatar

Se ti sei imbattuto nella definizione "Film del 2009 girato in 3d da James Cameron", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

V Venezia

A Ancona

T Torino

A Ancona

R Roma

