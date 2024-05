La Soluzione ♚ Pellicola di James Cameron del 2009 La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AVATAR . Ecco la soluzione verificata per la definizione Pellicola di James Cameron del 2009. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Pellicola di james cameron del 2009: james francis cameron (kapuskasing, 16 agosto 1954) è un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore canadese. diventato noto a metà... Avatar è un film del 2009 ideato, scritto, diretto, co-prodotto e co-montato da James Cameron. È un colossal di fantascienza, che vede nel cast principale Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Wes Studi, Laz Alonso e Sigourney Weaver. Realizzato totalmente in tre dimensioni, ha visto un'ampia diffusione in 3D e in 3D IMAX, venendo comunque distribuito anche nel classico formato 2D. Il film ha stabilito diversi record di incassi, diventando anche il film con più incassi nella storia del cinema; è stato superato nel 2019 da Avengers: Endgame, ma è tornato al primo posto ...

