La soluzione di 15 lettere per la definizione 'È utile a chi cerca un impiego' è 'Raccomandazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RACCOMANDAZIONE

Curiosità e Significato di Raccomandazione

Approfondisci la parola di 15 lettere Raccomandazione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Raccomandazione? Una raccomandazione è un consiglio o una referenza positiva che può aiutare qualcuno a trovare un impiego, spesso fornita da un ex datore di lavoro o collega. È uno strumento prezioso perché mette in luce le qualità e le competenze di una persona, facilitando il suo inserimento nel mondo del lavoro. In definitiva, una raccomandazione può fare la differenza tra ottenere o meno un'opportunità professionale.

Come si scrive la soluzione Raccomandazione

La definizione "È utile a chi cerca un impiego" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I I C R E A D N U A A C V H L Mostra soluzione



