Di primo cioè subito nei cruciverba: la soluzione è Acchito

Home / Soluzioni Cruciverba / Di primo cioè subito

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Di primo cioè subito' è 'Acchito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCHITO

Curiosità e Significato di Acchito

Vuoi sapere di più su Acchito? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Acchito.

Perché la soluzione è Acchito? Acchito è un termine antico e poco usato che significa immediatamente o subito. Viene impiegato per indicare qualcosa che avviene senza esitazione, nel momento stesso in cui si pensa o si chiede. È un modo di esprimere immediatezza e prontezza, spesso in contesti letterari o dialettali. Conoscere questa parola apre uno scorcio sulla ricchezza linguistica del passato italiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La posizione iniziale delle palle nel biliardoDi primo = subitoIn che non si dica cioè subitoHa inizio subito dopo la partenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Acchito

Se ti sei imbattuto nella definizione "Di primo cioè subito", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

H Hotel

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A S C N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANNES" CANNES

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.