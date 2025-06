Così erano chiamati i bradipi nei cruciverba: la soluzione è Tardigradi

TARDIGRADI

Curiosità e Significato di Tardigradi

La soluzione Tardigradi di 10 lettere

Perché la soluzione è Tardigradi? I tardigradi, noti anche come orsetti d'acqua, sono piccoli organismi noti per la loro incredibile resistenza. Possono sopravvivere a temperature estreme, radiazioni e vuoto spaziale, entrando in uno stato di animazione sospesa. Questi “bradipi” del mondo animale sono un esempio affascinante di adattabilità. La loro capacità di sopravvivenza li rende creature straordinarie e spesso oggetto di studi scientifici innovativi.

Come si scrive la soluzione Tardigradi

Stai cercando la risposta alla definizione "Così erano chiamati i bradipi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

G Genova

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

