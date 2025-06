Come gi abiti allargati in basso nei cruciverba: la soluzione è Svasati

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come gi abiti allargati in basso' è 'Svasati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SVASATI

Curiosità e Significato di Svasati

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Svasati, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Svasati? Svasiati indica capi di abbigliamento con una forma più ampia e svasata nella parte inferiore, come pantaloni o gonne che si allargano verso il fondo. È un termine usato per descrivere uno stile che dona comodità e un tocco di eleganza rilassata. Questo look è perfetto per chi cerca un outfit pratico senza rinunciare allo stile. Insomma, un modo semplice per essere alla moda con più libertà di movimento.

Come si scrive la soluzione Svasati

Non riesci a risolvere la definizione "Come gi abiti allargati in basso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

V Venezia

A Ancona

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

