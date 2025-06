Capitale della Siria famosa per tessuti decorati nei cruciverba: la soluzione è Damasco

DAMASCO

Curiosità e Significato di Damasco

La parola Damasco è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Damasco.

Perché la soluzione è Damasco? Damasco è la capitale della Siria, famosa per i suoi tessuti decorati di altissima qualità. Questa città storica ha dato il nome a una tecnica di tessitura raffinata e artistica, riconosciuta in tutto il mondo. I suoi ricami e stoffe sono simbolo di eleganza e tradizione artigianale, rendendo Damasco un punto di riferimento nel settore tessile. Un vero e proprio capolavoro di storia e creatività.

Come si scrive la soluzione Damasco

La definizione "Capitale della Siria famosa per tessuti decorati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

A Ancona

M Milano

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

