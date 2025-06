Antica moneta della Cina nei cruciverba: la soluzione è Tael

TAEL

Curiosità e Significato di Tael

Perché la soluzione è Tael? Il Tael è un'antica moneta cinese usata principalmente come unità di misura per l'oro e altri preziosi, oltre a rappresentare una valuta tradizionale nelle regioni del Sud della Cina. La sua storia affonda le radici in tempi antichi, ed è ancora oggi simbolo di ricchezza e tradizione. Conoscere il Tael aiuta a capire meglio la cultura e l'economia della Cina tradizionale.

Come si scrive la soluzione Tael

T Torino

A Ancona

E Empoli

L Livorno

