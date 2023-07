Misura di peso cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura di peso cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

TAEL

Misura di peso cinese

Il tael è una misura di peso tradizionale utilizzata in Cina e in altre parti dell'Asia orientale. Questa unità di misura è stata utilizzata storicamente per pesare oro, argento e altri beni preziosi, nonché per scopi commerciali. Il tael varia leggermente da regione a regione, ma di solito equivale a circa 37,5 grammi. Il tael è spesso utilizzato ancora oggi come riferimento nella gioielleria e nel commercio di metalli preziosi in Cina e in alcune comunità asiatiche. Tuttavia, con l'introduzione del sistema metrico internazionale, il tael è stato gradualmente sostituito da unità di misura più standardizzate come il grammo. Nonostante ciò, il tael continua a rappresentare una parte significativa della tradizione e della cultura di pesatura in Asia orientale.

