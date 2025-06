Vi si ammira un celeberrimo Giudizio universale nei cruciverba: la soluzione è Cappella Sistina

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Vi si ammira un celeberrimo Giudizio universale' è 'Cappella Sistina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPPELLA SISTINA

Curiosità e Significato di Cappella Sistina

Approfondisci la parola di 15 lettere Cappella Sistina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cappella Sistina? La Cappella Sistina è un famoso capolavoro artistico situato in Vaticano, celebre per gli affreschi di Michelangelo, tra cui il celebre Giudizio Universale. È un simbolo di grandezza e maestria artistica, visitato da milioni di persone ogni anno. Rappresenta un capolavoro rinascimentale che unisce arte, fede e storia in un’unica straordinaria testimonianza culturale.

Come si scrive la soluzione Cappella Sistina

Hai davanti la definizione "Vi si ammira un celeberrimo Giudizio universale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S O R C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SACRO" SACRO

