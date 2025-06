Usare ago e filo nei cruciverba: la soluzione è Cucire

CUCIRE

Curiosità e Significato di Cucire

La parola Cucire è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cucire.

Perché la soluzione è Cucire? Cuocere significa unire tessuti con ago e filo per riparare o creare capi di abbigliamento. È un'arte antica che permette di trasformare stoffe in vestiti o decorazioni, richiedendo pazienza e precisione. Dall'abbigliamento alle creazioni fatte a mano, questa tecnica è fondamentale per mantenere e personalizzare i nostri capi. È un gesto di cura e creatività che dura nel tempo.

Come si scrive la soluzione Cucire

Hai davanti la definizione "Usare ago e filo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

U Udine

C Como

I Imola

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

