La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una serie di curve in sequenza fra' è 'Chicane'.

Perché la soluzione è Chicane? Una chicane è una sequenza di curve strette e alternate, spesso presenti nelle piste automobilistiche o in percorsi stradali per rallentare il traffico. Serve a creare un ostacolo che richiede attenzione e abilità nel guidare. Queste variazioni di direzione rendono il tracciato più interessante e sicuro, trasformando un semplice percorso in una sfida di destrezza e controllo.

