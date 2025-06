Un isola delle Ionie nei cruciverba: la soluzione è Corfù

Home / Soluzioni Cruciverba / Un isola delle Ionie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un isola delle Ionie' è 'Corfù'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORFÙ

Curiosità e Significato di Corfù

Non fermarti alla soluzione! Conosci Corfù più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corfù.

Perché la soluzione è Corfù? Corfù è una splendida isola delle Ionie in Grecia, famosa per le sue acque cristalline e il mix di culture che la rendono unica. Il suo nome deriva dall'antico nome greco Korkyra, e l’isola è conosciuta anche come Isola delle Ionie per la sua posizione nel mare Ionio. Un vero gioiello mediterraneo capace di incantare ogni visitatore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Isola greca nello IonioSi chiamò CorciraLa più a nord delle Isole IonieL isola dei RomaniL isola inglese dei gatti senza codaIsola francese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Corfù

La definizione "Un isola delle Ionie" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

F Firenze

Ù -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E R E E F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FEDERE" FEDERE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.