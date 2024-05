Isola greca nello Ionio

Francese

Nome proprio

Curiosità su: Corfù (anche Corcira, /kor'ira/; in greco a o a, Kérkyra; in latino Corcyra; in veneto Corfù; in albanese Korfuzi) è un'isola greca, nel mar Ionio, posta di fronte alle coste dell'Epiro, al confine tra Grecia e Albania.

Corfou

(toponimo) Corfù

Etimologia / Derivazione

