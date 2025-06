Un attrezzo del boscaiolo nei cruciverba: la soluzione è Accetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Un attrezzo del boscaiolo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un attrezzo del boscaiolo' è 'Accetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACCETTA

Curiosità e Significato di Accetta

La parola Accetta è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Accetta.

Perché la soluzione è Accetta? Accetta è il termine che deriva dal verbo accettare, ovvero ricevere qualcosa con disponibilità o consenso. Nel contesto di un attrezzo del boscaiolo, potrebbe riferirsi a un utensile come un’accetta, usata per tagliare o lavorare il legno. È una parola che indica anche l’atto di prendere una proposta o una situazione, mostrando apertura e disponibilità. Un modo semplice per dire sì a qualcosa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L arnese del tagliaboschiUn tipo di scure maneggevoleÈ simile alla scureAttrezzo da demolitoriAttrezzo ginnicoL attrezzo ginnico su cui si continua a rimbalzare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Accetta

La definizione "Un attrezzo del boscaiolo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

C Como

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C T E A N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANICETO" ANICETO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.