La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un artistico vaso' è 'Anfora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANFORA

Curiosità e Significato di Anfora

La parola Anfora è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anfora.

Perché la soluzione è Anfora? L'anfora è un vaso di forma rotonda, tipicamente con due manici, usato nell'antichità per conservare liquidi come vino e acqua. Spesso decorata e realizzata in terracotta, rappresenta simbolo di antiche civiltà mediterranee come Greci e Romani. È anche molto apprezzata come elemento di design moderno, unendo funzionalità e stile nel nostro habitat quotidiano.

Come si scrive la soluzione Anfora

Non riesci a risolvere la definizione "Un artistico vaso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

N Napoli

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

