Un arnese come il saracco nei cruciverba: la soluzione è Sega

Home / Soluzioni Cruciverba / Un arnese come il saracco

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un arnese come il saracco' è 'Sega'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEGA

Curiosità e Significato di Sega

Hai risolto il cruciverba con Sega? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Sega.

Perché la soluzione è Sega? Una sega è uno strumento con una lama affilata usato per tagliare legno, plastica o altri materiali. Il termine può anche essere usato in senso figurato per indicare qualcosa di inutile o poco affidabile. Quindi, quando si dice un arnese come il saracco, si fa riferimento a un attrezzo semplice e pratico come la sega, simbolo di funzionalità e praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Arnese del falegnameCircolare in falegnameriaUn arnese come il saracco o il gattuccioUn arnese dell accordatoreArnese dello sterratore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sega

Non riesci a risolvere la definizione "Un arnese come il saracco"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

E Empoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P I D N A C I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PINDARICO" PINDARICO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.