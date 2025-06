Tubo per lo scarico delle acque dai tetti nei cruciverba: la soluzione è Pluviale

PLUVIALE

Curiosità e Significato di Pluviale

Vuoi sapere di più su Pluviale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Pluviale.

Perché la soluzione è Pluviale? Il termine pluviale indica il tubo o canale progettato per convogliare le acque piovane dai tetti verso il sistema di scarico. È fondamentale per proteggere le strutture dall’umidità e prevenire danni causati dall’acqua che ristagna. In parole semplici, il pluviale funge da via di uscita sicura per le acque meteoriche, mantenendo gli edifici asciutti e protetti.

Come si scrive la soluzione Pluviale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tubo per lo scarico delle acque dai tetti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

L Livorno

U Udine

V Venezia

I Imola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

