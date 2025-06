Sono amati alla follia nei cruciverba: la soluzione è Idoli

IDOLI

Curiosità e Significato di Idoli

Approfondisci la parola di 5 lettere Idoli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Idoli? Gli idoli sono persone amate con passione e dedizione, spesso ammirate da molte persone per talento, bellezza o personalità. Un esempio classico sono le star del cinema, della musica o dello sport, che suscitano entusiasmo e ammirazione. Sono figure che ispirano e influenzano, diventando veri e propri modelli di riferimento per molti fan. In poche parole, gli idoli sono ciò che si ama alla follia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Le deità adorate dallo stregoneFeticciI simulacri dello stregoneAmati alla folliaSono uguali all originaleI bei sono originali

Come si scrive la soluzione Idoli

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sono amati alla follia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Z T O E P K E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OZPETEK" OZPETEK

