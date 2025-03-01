I simulacri dello stregone

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I simulacri dello stregone' è 'Idoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IDOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I simulacri dello stregone" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I simulacri dello stregone". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Idoli? Gli idoli rappresentano i simulacri dello stregone, simboli tangibili delle sue credenze e poteri spirituali. Questi oggetti vengono venerati come manifestazioni delle forze soprannaturali a cui si attribuiscono capacità di influenzare il mondo terreno. La loro presenza nei rituali e nelle cerimonie evidenzia il ruolo centrale che ricoprono nel mantenere il collegamento tra il mondo umano e quello sovrannaturale. La loro funzione rimane strettamente legata alla fede e alla tradizione religiosa.

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I simulacri dello stregone nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Idoli

Questa pagina è dedicata alla definizione "I simulacri dello stregone" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I simulacri dello stregone" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Idoli:

I Imola D Domodossola O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I simulacri dello stregone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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