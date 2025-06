Smussate sugli spigoli nei cruciverba: la soluzione è Stondate

Home / Soluzioni Cruciverba / Smussate sugli spigoli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Smussate sugli spigoli' è 'Stondate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STONDATE

Curiosità e Significato di Stondate

La parola Stondate è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stondate.

Perché la soluzione è Stondate? Stondare significa smussare o arrotondare gli spigoli di superfici come pietre o materiali duri, rendendoli meno taglienti. È un termine spesso usato in edilizia e lavorazione dei materiali, per ottenere un aspetto più levigato e sicuro. La parola richiama l’idea di eliminare spigoli vivi, migliorando sia l’estetica che la sicurezza delle superfici.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: 42 Ha 8 vertici e 12 spigoliUn solido geometrico senza spigoliLo sono i profilati fatti apposta per gli spigoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stondate

La definizione "Smussate sugli spigoli" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E N N A B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BANNARE" BANNARE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.