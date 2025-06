Si prova in caso di avversione nei cruciverba: la soluzione è Disgusto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si prova in caso di avversione' è 'Disgusto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISGUSTO

Curiosità e Significato di Disgusto

Approfondisci la parola di 8 lettere Disgusto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Disgusto? Il disgusto è una forte reazione emotiva di avversione verso qualcosa di sgradevole o ripugnante, spesso legata a sensazioni fisiche come la nausea. È un meccanismo di difesa che ci aiuta a evitare sostanze pericolose o contaminate. In breve, il disgusto ci segnala di allontanarci da ciò che potrebbe nuocere alla nostra salute o sicurezza.

Come si scrive la soluzione Disgusto

Hai davanti la definizione "Si prova in caso di avversione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

S Savona

G Genova

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I R A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTRA" INTRA

