Scimmia come quelle della rocca di Gibilterra nei cruciverba: la soluzione è Bertuccia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scimmia come quelle della rocca di Gibilterra' è 'Bertuccia'.

BERTUCCIA

Curiosità e Significato di Bertuccia

La soluzione Bertuccia di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Bertuccia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Bertuccia? BERTUCCIA è un termine dialettale toscano che indica una piccola scimmia, spesso usata in modo affettuoso o scherzoso. Deriva dall’idea delle scimmie della rocca di Gibilterra, famose per il loro aspetto vivace e curioso. Un modo colorito per descrivere qualcuno con atteggiamenti giocosi e sbarazzini, rendendo l’immagine più simpatica e vivace.

Come si scrive la soluzione Bertuccia

La definizione "Scimmia come quelle della rocca di Gibilterra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

E Empoli

R Roma

T Torino

U Udine

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

