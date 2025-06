Roditore simile al coniglio nei cruciverba: la soluzione è Cincillà

CINCILLÀ

Curiosità e Significato di Cincillà

Perché la soluzione è Cincillà? Il cincillà è un piccolo roditore originario delle Ande, simile a un coniglio per le dimensioni e il carattere socievole. È noto per il suo pelo morbido e l’atteggiamento vivace, spesso tenuto come animale domestico. Il nome deriva dalla sua pelliccia soffice, che lo rende unico tra i roditori. Una scelta adorabile per chi cerca compagnia e tenerezza.

Come si scrive la soluzione Cincillà

Non riesci a risolvere la definizione "Roditore simile al coniglio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

