La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Richiede uno shampoo specifico' è 'Forfora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FORFORA

Curiosità e Significato di Forfora

Hai risolto il cruciverba con Forfora? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Forfora.

Perché la soluzione è Forfora? Forfora indica quella fastidiosa condizione in cui si formano delle scaglie bianche o gialle sul cuoio capelluto, spesso accompagnate da prurito. È un problema comune che può essere causato da diversi fattori come sebo eccessivo, funghi o stress. Per contrastarla efficacemente, è importante usare uno shampoo specifico, studiato per eliminare le scaglie e ripristinare il benessere del cuoio capelluto.

Come si scrive la soluzione Forfora

Hai trovato la definizione "Richiede uno shampoo specifico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

O Otranto

R Roma

F Firenze

O Otranto

R Roma

A Ancona

