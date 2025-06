Radice della varietà lutea usata in un liquore nei cruciverba: la soluzione è Genziana

Home / Soluzioni Cruciverba / Radice della varietà lutea usata in un liquore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Radice della varietà lutea usata in un liquore' è 'Genziana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENZIANA

Curiosità e Significato di Genziana

Approfondisci la parola di 8 lettere Genziana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Genziana? La genziana è una pianta aromatica caratterizzata da fiori gialli vivaci, molto apprezzata in erboristeria e per la produzione di liquori e digestivi. La sua radice, dal sapore amaro e intenso, viene utilizzata per conferire freschezza e un tocco di tradizione alle bevande. È un ingrediente prezioso che arricchisce molte creazioni artigianali, rendendo ogni sorso unico e ricco di storia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una pianta dai fiori bluUna pianta medicinale dai fiori bluPianta medicinale con i fiori bluRadice asiatica usata per un tipo di caffèUna varietà di quarzo usata come ornamentoPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Genziana

La definizione "Radice della varietà lutea usata in un liquore" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G R A I F A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRAFIA" GRAFIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.