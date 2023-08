Radice asiatica usata per un tipo di caffè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Radice asiatica usata per un tipo di caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GINSENG

Significato/Curiosita : Radice asiatica usata per un tipo di caffe

Fatta con crema di cocco e kabocha, un tipo di zucca asiatica. voon - gelatina a base di latte di cocco caffè laotiano nam oi - succo di canna da zucchero... Carnose, appartenente alla famiglia araliaceae, comunemente note come ginseng. il termine panax è latino (panax, panacis) ed è derivato dal greco pa...

