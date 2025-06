Praticare un buco nel terreno nei cruciverba: la soluzione è Scavare

SCAVARE

Curiosità e Significato di Scavare

La soluzione Scavare di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scavare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scavare? Scavare significa creare un buco nel terreno, rimuovendo terra o altri materiali. È un’azione comune in giardinaggio, costruzioni o semplicemente per trovare risorse sotterranee. L’atto di scavare richiede strumenti come badili o pale ed è fondamentale per preparare il terreno o cercare oggetti nascosti. Insomma, è un modo pratico per intervenire e modellare il paesaggio sottostante.

Come si scrive la soluzione Scavare

Non riesci a risolvere la definizione "Praticare un buco nel terreno"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A M E L I T Mostra soluzione



