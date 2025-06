Porzione di divano su cui si allungano i piedi nei cruciverba: la soluzione è Penisola

Home / Soluzioni Cruciverba / Porzione di divano su cui si allungano i piedi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Porzione di divano su cui si allungano i piedi' è 'Penisola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENISOLA

Curiosità e Significato di Penisola

La soluzione Penisola di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Penisola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Penisola? La parola penisola indica una porzione di terra che si protende nel mare, collegata alla terraferma da un lato e circondata dall'acqua su altri lati. È come una grande nave di terra, ideale per chi ama esplorare paesaggi unici. Nel linguaggio quotidiano, può anche essere usata in modo figurato per descrivere qualcosa che si estende o si protrae. Quindi, il termine evoca l'idea di un'area che si allunga nel contesto naturale o immaginario.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una è il LabradorSepara il golfo di Napoli da quello di SalernoLo è la Bretagna franceseUn moderno mezzo elettrico su cui si sta in piediArnesi con cui si legavano i piedi dei condannatiLa comedy in cui ci si esibisce in piedi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Penisola

La definizione "Porzione di divano su cui si allungano i piedi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

N Napoli

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I E N G I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INGENTI" INGENTI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.