Percepito con l orecchio nei cruciverba: la soluzione è Udito

Home / Soluzioni Cruciverba / Percepito con l orecchio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Percepito con l orecchio' è 'Udito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UDITO

Curiosità e Significato di Udito

Vuoi sapere di più su Udito? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Udito.

Perché la soluzione è Udito? L'udito è il senso che ci permette di percepire i suoni e le voci intorno a noi, grazie alle onde sonore captate dalle orecchie. È fondamentale per comunicare, ascoltare musica e restare attenti all'ambiente. Senza l'udito, molte attività quotidiane diventano difficili, rendendo questo senso una delle nostre risorse più preziose per vivere nel mondo che ci circonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il senso dell orecchioSottinteso tra le righeDifetta ai duri d orecchioÈ più che duro d orecchioGradita all orecchioSi forma nell orecchio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Udito

La definizione "Percepito con l orecchio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

U Udine

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C O S O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCOPO" SCOPO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.