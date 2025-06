Offrono gli organi per effettuare i trapianti nei cruciverba: la soluzione è Donatori

DONATORI

Curiosità e Significato di Donatori

Vuoi sapere di più su Donatori? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Donatori.

Perché la soluzione è Donatori? I donatori sono persone che, volontariamente o in determinate circostanze, mettono a disposizione i loro organi e tessuti per essere utilizzati nei trapianti. Questa pratica permette di salvare vite e migliorare la qualità di vita di chi è in attesa di un intervento. Essere donatori significa generosità e solidarietà, contribuendo a creare un grande gesto di speranza e cura.

Come si scrive la soluzione Donatori

Hai davanti la definizione "Offrono gli organi per effettuare i trapianti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

