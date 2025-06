Macchina per applicare coperchietti nei cruciverba: la soluzione è Capsulatrice

CAPSULATRICE

Curiosità e Significato di Capsulatrice

Non fermarti alla soluzione! Conosci Capsulatrice più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Capsulatrice.

Perché la soluzione è Capsulatrice? Una capsulatrice è una macchina utilizzata in ambito farmaceutico e alimentare per applicare coperchietti alle capsule o ai barattoli, garantendo chiusure sicure e igieniche. Questo strumento automatizza il processo di sigillatura, aumentando efficienza e precisione nella produzione di prodotti confezionati. In sostanza, facilita la fase finale di chiusura, assicurando integrità e protezione del contenuto.

Come si scrive la soluzione Capsulatrice

Stai cercando la risposta alla definizione "Macchina per applicare coperchietti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

P Padova

S Savona

U Udine

L Livorno

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

B R D A M N R E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REMBRANDT" REMBRANDT

