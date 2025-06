Lo Zeri illustre storico dell arte nei cruciverba: la soluzione è Federico

FEDERICO

Curiosità e Significato di Federico

Perché la soluzione è Federico? Lo Zeri illustre storico dell’arte si riferisce a Federico Zeri, celebre critico e storico dell’arte italiano, noto per le sue approfondite analisi delle opere e la passione nel preservare il patrimonio culturale. La parola Federico richiama questa figura di grande rilievo nel mondo artistico, simbolo di competenza e passione nel settore. Un nome che rappresenta l’eccellenza nel campo dell’arte e della storia.

Come si scrive la soluzione Federico

F Firenze

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A P O A I R E O R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OPERATORIA" OPERATORIA

