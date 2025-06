Lo è un linguaggio enfatico e retorico nei cruciverba: la soluzione è Ampolloso

AMPOLLOSO

Curiosità e Significato di Ampolloso

La parola Ampolloso è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ampolloso.

Perché la soluzione è Ampolloso? Ampollose descrive un linguaggio o uno stile eccessivamente pomposo, retorico ed enfatico, spesso usato per impressionare più che per comunicare in modo diretto. È caratterizzato da espressioni elaborate e artificiose che possono sembrare ridondanti o esagerate. In breve, si tratta di un modo di parlare che mira a apparire importante e sofisticato, anche quando non è strettamente necessario.

Come si scrive la soluzione Ampolloso

Hai davanti la definizione "Lo è un linguaggio enfatico e retorico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

L Livorno

O Otranto

S Savona

O Otranto

